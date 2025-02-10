بعد ظهورها معه مؤخرا، هل تزوجت هيفاء وهبي من رجل أعمال مصري شهير؟

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار صورة لها ظهرت فيها مع رجل أعمال مصري معروف في إحدى المناسبات.

وانتشرت أنباء كثيرة عبر عدد من الصفحات على السوشيال ميديا، تزعم زواج هيفاء وهبي من رجل أعمال مصري شهير بعد ظهورها معه في إحدى المناسبات، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر.

ومن جانبها، لم تؤكد أو تنفي الفنانة هيفاء وهبي أنباء زواجها من رجل أعمال مصري بعد ظهورها معه في إحدى المناسبات.

أغنية جديدة لـ هيفاء وهبي

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العمل على أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

تأجيل عرض مسلسل بمية دهب لسباق رمضان 2026

ومن ناحية أخرى، قررت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي تأجيل العمل لسباق رمضان 2026، وذلك بسبب زيادة ميزانية العمل، وعدم الانتهاء من كتابة جميع حلقاته.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل بمية دهب والتي تقوم ببطولته هيفاء وهبي قد طرحت في وقت سابق البوستر الرسمي للعمل، منذ أيام قليلة، قبل أن يتغير الموقف وتعلن التأجيل إلى 2026.



مسلسل هيفاء وهبي

مسلسل بمية دهب من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل.



وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل أسود فاتح مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١ والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



‎وانتهت هيفاء في الفترة الماضية من تصوير فيلم ولاد المحظوظة، الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة.

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