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رياضة

المقاولون 2007 يفوز على السكة الحديد برباعية نظيفة في عقر داره

المقاولون 2007
المقاولون 2007

دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2007 انتصاره الثاني على التوالي، بالفوز على فريق السكة الحديد بنتيجة 4-0، في دوري الجمهورية للناشئين.

سجل رباعية المقاولون كلا من محمد القزاز هدفين، ويوسف رمضان، ويوسف على هدفا لكل منهما.

 

جهاز المقاولون 2007

يقود فريق المقاولون 2007 أحمد سعيد، مدير فنيا، مصطفى مارين مدربا، وسيد جاد مدربا لحراس المرمى، ومحمد صبري مخطط الأحمال، علاء سعد إداري الفريق، وأخصائي العلاج الطبيعي إسلام سعد تحت قيادة يسري عبدالغني، رئيس القطاع، ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين.

 

نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية وفي حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.

 

الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية 

يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.

 

تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد  الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية ( مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم  لتحديد الترتيب.

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.

 

نظام الصعود والهبوط لدوري الجمهورية (أ)

الفريق الحائز على المركز الأول في بطولات الجمهورية القسم الثاني (أ)  يصعد مباشرة إلى دوري الجمهورية للناشئين (أ) للقسم الأول موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

مواليد 2005: يتم هبوط الأندية ( ٥ ) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى دورى القسم الثاني (1) الموسم المقبل.

مواليد 2007: يتم هبوط الأندية (1) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى
دوري القسم الثاني (1) الموسم القادم.

موالید ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰: يتم هبوط (۳) أندية الأخيرة من بطولات الجمهورية للشباب والناشئين إلى بطولة القسم الثاني (1) الموسم التالي.

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المقاولون 2007 السكة الحديد المقاولون فريق المقاولون دوري الجمهورية للناشئين

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