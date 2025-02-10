حي وسط الإسكندرية يعلن الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه

أعلنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط محافظة الإسكندرية اليوم، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياة قطر 8 بوصة بوسط المحافظة.

ياتى ذلك في اطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وبالارتقاء بمستوي الخدمات العامة المقدمة لمواطني حي وسط.

وقد وجه الدكتور مصطفي العرابي رئيس حي وسط، إدارة الطرق والمرافق، بمتابعة اعمال إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 8 بوصه بشارع منصور فهمي مع احمد قمحة



هذا وقد تم الانتهاء من الاصلاح والردم والدك، بمعرفة قسم هندسه البلد بشركة المياه،بحضور مندوبي مديرية الطرق والنقل، وجاري العمل.

يأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة للحفاظ علي شبكة الطرق. وعلي سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة.

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