الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حي وسط الإسكندرية يعلن الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه

حى وسط بالإسكندرية
حى وسط بالإسكندرية

أعلنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط محافظة الإسكندرية اليوم،  عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياة قطر 8 بوصة بوسط المحافظة. 

محافظ قنا يبحث تنفيذ كوبري مشاة الرياح لتوفير عبور آمن للمواطنين

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

 

ياتى ذلك في اطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وبالارتقاء بمستوي الخدمات العامة المقدمة لمواطني حي  وسط.

 

وقد وجه الدكتور مصطفي العرابي رئيس حي وسط، إدارة الطرق والمرافق، بمتابعة اعمال إصلاح  كسر ماسورة مياه قطر 8 بوصه بشارع منصور فهمي مع احمد قمحة

هذا وقد تم الانتهاء من الاصلاح والردم والدك، بمعرفة قسم هندسه البلد بشركة المياه،بحضور مندوبي مديرية الطرق والنقل، وجاري العمل.

 يأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة للحفاظ علي شبكة الطرق. وعلي سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بحي وسط محافظة الإسكندرية الدكتور مصطفى العرابي منصور فهمي

مواد متعلقة

بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بسوهاج 15 فبراير

محافظ قنا يبحث تنفيذ كوبري مشاة الرياح لتوفير عبور آمن للمواطنين

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية وبقاء أهل غزة على أرضهم

بيان حماس يزلزل الكيان الصهيوني، وعائلات أسرى الاحتلال تلجأ للشوارع والميادين

بعد اعتزام ترامب تصعيد الحرب التجارية، أبرز الدول المستهدفة بالتعريفات الجمركية الأمريكية

منوعات

المزيد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية