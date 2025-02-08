السبت 08 فبراير 2025
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سياسة

مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان مع الصين، اتفاقيات يناقشها البرلمان خلال أسبوع

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة نظر عدد من الاتفاقيات الدولية.

إحالة الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية 

ومن المقرر أن يحيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، تقريرًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى اللجان النوعية المختصة.

يأتي ذلك بعد تقرير اللجنة التشريعية، والذي يقر بعدم مخالفة هذه الاتفاقيات للدستور. 

ويتضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاتفاقيتين الدوليتين:

اكتتاب مصر في رأس مال بنك التنمية الإفريقي 

1. طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.

اتفاقية مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان مع الصين 

2. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024.

 ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر   SOFR". 

اتفاقية إنشاء خط سكة حديد “الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس”

كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. 

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أيام الانعقاد الثلاثة الأسبوع المقبل، يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

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مجلس النواب البرلمان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
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