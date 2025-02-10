الإثنين 10 فبراير 2025
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أخبار مصر

تاون جاس تطمئن سكان التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

محمد فتحي رئيس شركة
محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس،فيتو
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أعلنت الشركة المصريه لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” عن أعمال توصيل غاز طبيعي في كمبوند ليك فيو بوتيك بمنطقة التجمع الأول وذلك غدا الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير 2025  بداية من الساعة العاشره مساءا.

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز وأكدت أن هذه الأعمال ستتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية لضمان أمان العملاء.

وصرح مصدر بشركة تاون جاس بأن أعمال الصيانة ستتم دون قطع الغاز عن العملاء.

وحددت  الشركة أرقام طوارئ ١٢٩ لأي استفسارات خاصة بالعملاء.

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