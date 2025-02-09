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أخبار مصر

وزير البترول يصدر حركات تكليفات وتنقلات لرؤساء شركات القطاع

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو
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أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيسا للإدارة المركزية بالوزراة، ورؤساء لبعض شركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

شملت الحركة شغل بعض المواقع البترولية التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وتضمت الآتية أسماؤهم:

ناصر محمد ناصر شومان رئيسا للإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما شملت تعيين المحاسب مصطفي السيد أحمد إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة شركة التعاون للبترول، وتعيين المهندس محمود ناجي محمود عبد الشافي رئيسا لمجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، وتعيين المهندس عمرو أحمد لطفي شحاتة مرسي رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور.

كما تم تعيين الكميائي ماجد محمد مصطفى الكردي رئيسا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتكرير البترول، ومحمود علي القفاص رئيس لمجلس إدارة السهام البترولية، كما شملت تعيين أحمد محمد عبد الستار رئيسا لشركة الاسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة، وتعيين  الكيميائي صلاح جابر رزق بهنسي رئيسا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية. 

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