إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بأسلوب انتحال الصفة، للمحاكمة الجنائية.

ضبط منتحل صفة شرطة لفرض السيطرة وأعمال البلطجة بمدينة نصر

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد المتهم (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أفيون، آيس"، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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