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حوادث

حبس عاطل بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بأسلوب انتحال الصفة في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بأسلوب انتحال الصفة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


ضبط منتحل صفة شرطة لفرض السيطرة وأعمال البلطجة بمدينة نصر 

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد المتهم  (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أفيون، آيس"، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر وزارة الداخلية أعمال البلطجة

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