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رياضة

ريال مدريد يصل مدينة مانشستر استعدادا لمواجهة المان سيتي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

مانشستر سيتي وريال مدريد،  نشرت الصفحة الرسمية لريال مدريد، كواليس وصول الفريق إلى مدينة مانشستر استعدادا لمواجهة السيتي المحترف في صفوفه عمر مرموش، والمقرر أن تجمع بينهم في غدا الثلاثاء في ذهاب ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد امام مانشستر سيتي 

فيما أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق  ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي المحترف في صفوفه عمر مرموش والمقرر أن تجمع بينهم في ذهاب ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي 

ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من "التشامبيونز ليج" على أرضية ستاد الاتحاد معقل "السيتزن".

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تقام غدا الثلاثاء 11 فبراير 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 


قال موقع BeFootball: "يويفا استقر على الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة ​​مباراة القمة بين مانشستر سيتي وريال مدريد".

وتولى توربان البالغ من العمر 42 عامًا مسؤولية نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2022، ولم يخسر ريال مدريد في 7 مباريات أدارها الحكم الفرنسي.

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