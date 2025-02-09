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رياضة

أنشيلوتي ينتقد طاقم حكام ديربي مدريد بسبب ركلة الجزاء

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

وصف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد ركلة الجزاء التي حصل عليها أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي بأنها "غير مفهومة".

وحسم التعادل بهدف لمثله مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مساء أمس السبت ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي ينتقد الحكام

واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد أوريلين تشواميني، بعد تدخل على سامو لينو، ليحرز منها جوليان ألفاريز هدف أتلتيكو الوحيد في المباراة.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "حكم الفيديو المساعد احتسب ركلة الجزاء، وكان الحكم قريبا جدا وشاهد ما حدث بوضوح شديد، لكن قراره لا يفهمه متابعي كرة القدم".

وأصر أنشيلوتي على الامتناع عن الخوض في قرارات التحكيم، قائلا: "لا أريد أن انخرط في جدال كبير بالفعل، وأفضل أن أتحدث عن المباراة".

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