أنشيلوتي ينتقد طاقم حكام ديربي مدريد بسبب ركلة الجزاء

وصف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد ركلة الجزاء التي حصل عليها أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي بأنها "غير مفهومة".

وحسم التعادل بهدف لمثله مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مساء أمس السبت ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي ينتقد الحكام

واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد أوريلين تشواميني، بعد تدخل على سامو لينو، ليحرز منها جوليان ألفاريز هدف أتلتيكو الوحيد في المباراة.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "حكم الفيديو المساعد احتسب ركلة الجزاء، وكان الحكم قريبا جدا وشاهد ما حدث بوضوح شديد، لكن قراره لا يفهمه متابعي كرة القدم".

وأصر أنشيلوتي على الامتناع عن الخوض في قرارات التحكيم، قائلا: "لا أريد أن انخرط في جدال كبير بالفعل، وأفضل أن أتحدث عن المباراة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.