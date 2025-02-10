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رياضة

اتحاد اليد يخطر الأندية بضرورة توفير أجهزة إنعاش القلب

اتحاد كرة اليد، فيتو
اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أخطر اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحى، الأندية بضرورة توفير جهاز صدمات القلب او إنعاش القلب فى المباريات وفقا لتعليمات الرعاية الصحية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تجهيز سيارة الإسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض.

وأرسل مسئولو اتحاد اليد تعميم على كل الأندية بذلك لتوفير الجهاز فى جميع المباريات سواء على صعيد الرجال أو السيدات والمراحل السنية المختلفة.

ويسعي مجلس ادارة اتحاد كرة اليد الي توفير اقصي حماية طبية  للاعبين خلال المباريات حرصا عليهم.

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كرة اليد اتحاد كرة اليد خالد فتحي وزارة الشباب والرياضة اتحاد اليد

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