القبض على قائد سيارة دهس طفلا في السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على قائد سيارة صدم طفل أثناء عبوره الطريق بمنطقة السلام.

مصرع طفل صدمته سيارة أثر عبور الطريق بالسلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (طفل 7 سنوات) وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.



وبالإنتقال وبسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق إصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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