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محافظ القاهرة يتفقد زراعة أعلى أسطح عقارات مدينة الأسمرات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تجربة زراعة أعلى أسطح عقارات مدينة الأسمرات التى تتم بالتعاون بين المحافظة،  ومؤسسة فاروق الباز،  ومؤسسة " معًا لحياة أفضل ".

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة م.  أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وممثلي المؤسستين،  وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه التجربة تأتي في إطار المبادرات التى تدعمها المحافظة  لما لها من مردود إيجابي بيئي وصحي واقتصادى واجتماعي لسكان الاسمرات.

 

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وطالب محافظ القاهرة بتعميم هذه التجربة، والعمل على متابعتها وصيانتها لضمان الاستدامة، موجهًا هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لها.

 


ويتم تطبيق التجربة كنموذج سيتم تعميمه أعلى سطح ٤ عقارات بمدينة الأسمرات من بينها مصنع للملابس مخصص لتشغيل سيدات الأسمرات، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع( مجمع الخدمات المتكاملة) التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وعقارين بالمدينة تمهيدًا لتعميمها على أسطح باقى العقارات.
كما تفقد د. إبراهيم صابر خلال جولته بمدينة الأسمرات الأنشطة
والخدمات التي تقدمها المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ( مجمع الخدمات المتكاملة) ومن بينها فصول محو الأمية والتي تهدف تعليم القراءة والكتابة للسيدات، ومركز إعداد لتدريب سيدات الأسمرات على بعض الحرف اليدوية، ومهارات الخياطة والكروشيه فى إطار حرص الدولة على تمكين السيدات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال، فضلًا عن معارض الأسر المنتجة لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم  .

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

 

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