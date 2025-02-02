استجابة لفيتو، محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار مخالف بالسلام (صور)

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إزالة عقار مخالف مكون من ١٨ طابقا بشارع الهادي البشير بحى السلام أول، والصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

رافق المحافظ م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. سامر حنفى رئيس حي السلام أول، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القاهرة: لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية



وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.

وكانت قد نشرت فيتو تقريرا حول مخالفات بناء بحى السلام أول بشارع الهادى البشير، حيث تم بناء عقار مخالف مكون من ١٨ طابقا.

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