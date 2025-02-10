أهرامات الجيزة تستضيف حفلات فرقة موسيقى الديب هاوس

شهدت منطقة أهرامات الجيزة، حفل الفرقة الموسيقية العالمية deep house Bible، والتي انطلقت تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وذلك في ضوء رؤية الوزارة لجعل المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية والتي من بينها منتج السياحة الترفيهية.

رؤية وزارة السياحة والآثار لجعل المقصد السياحي المصري الأول في العالم

وأشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى أهمية إقامة مثل هذه الأحداث والفاعليات الموسيقية وخاصة التى تُقام بالأماكن الأثرية لتسليط الضوء على مصر كوجهة سياحية ترفيهية عالمية لا تقتصر فقط على كونها مقصد للسياحة الثقافية، كما أن إقامة مثل هذه الحفلات تعمل على تنفيذ رؤية الوزارة الحالية لإظهار التنوع السياحي بالمقصد السياحي المصري وتعزز الصورة الذهنية له كمقصد سياحى متعدد الأوجه، بالإضافة إلى أن الفرقة العالمية (DHB) التى أقامت الحفل تحظى بشهرة عالمية واسعة فى الكثير من دول العالم ولها الكثير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعى.

وقامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بتنظيم زيارة لأعضاء الفرقة العالمية ل المتحف المصرى الكبير.

فرقة موسيقى متخصصة فى موسيقى الديب هاوس

جدير بالذكر أن فرقة deep house Bible، هي فرقة موسيقى متخصصة فى موسيقى الديب هاوس عالية الجودة ولديها تأثير قوى بين متابعيها ومحبى هذا النوع من الموسيقى حول العالم، كما أنها تمتلك تواجد قوى على منصات الموسيقى العالمية ويحظون بعدد كبير من متابعيها على منصات التواصل الاجتماعى، كما أن هذه الفرقة العالمية لها العديد من الحفلات حول العالم كان أخرها فى إيطاليا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.

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