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اقتصاد

أسعار الورود والزهور الطبيعية في عيد الحب

أسعار الورد في عيد
أسعار الورد في عيد الحب 2024، فيتو

ارتفعت أسعار الورد الطبيعي ما بين 10 و30% خلال عيد الحب المصري «فلانتين داي»؛ الذي نحتفل به في مصر يوم 4 نوفمبر من كل عام، كما نحتفل بعيد الحب العالمي في شهر 14 فبراير من كل عام.

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أسعار الورد في عيد الحب 2024، فيتو

أسعار الورود والزهور الطبيعية في عيد الحب

وتعد باقات الورود والزهور الطبيعية من أكثر الهدايا الرائجة في عيد الحب.

 «فيتو» تستعرض أسعار بعض الباقات في السطور الآتية:

  • يتراوح سعر وردة حمراء بلدي من 50 إلى 100 جنيه.
  • بلغ سعر باقة تحتوي على 10 ورود حمراء مع أوراق خضراء مربوطة بشريط ستان نحو 1450 جنيهًا.
  • بلغ سعر ورد أحمر بعلبة دائرة بيضاء تحتوي على 15 وردة حمراء نحو  1690 جنيهًا.
  • يبلغ سعر باقة من الورود الحمراء وأزهار الجبسوفيلا البيضاء مرتبة في صندوق ذهبي نحو 1770 جنيهًا.
  • بلغ سعر باقة ورود متنوعة تحتوي على ورد أحمر وأبيض طبيعي ومزيج من الأوراق الخضراء نحو 1800 جنيه.
  • بلغ سعر باقة تحتوي على 20 وردة حمراء وبيضاء مربوطة بشريط ستان نحو 1820 جنيهًا.

سعر الورود والزهور الطبيعية في عيد الحب

  1. بلغ سعر باقة ورد تحتوي على 20 وردة حمراء وبيضاء نحو 1820 جنيهًا.
  2. بلغ سعر باقة تحتوي على 27 وردة حمراء مربوطة بشريط ستان نحو 2070 جنيهًا.
  3. بلغ سعر باقة ورود حمراء رومانسية نحو 2470 جنيهًا.
  4. بلغ سعر باقة تحتوي على 50 وردة حمراء مربوطة بشريط ستان نحو 3600 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يحتوي على 52 وردة حمراء نحو 4620 جنيهًا.
  6. بلغ سعر باقة تحتوي على 100 وردة حمراء مربوطة بشريط ستان نحو 7110 جنيهات.
  7. بلغ سعر باقة ورد تحتوي على 100 وردة حمراء في صندوق نحو 7390 جنيهًا.
  8. بلغ سعر باقة من 100 وردة حمراء في وعاء من الخزف الأبيض نحو 7770 جنيهًا.
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أسعار الورد في عيد الحب 2024، فيتو

أسعار بوكس هدايا عيد الحب 2024

  • بلغ سعر بوكس هدايا مكون من 9 ورود حمراء في صندوق أسود اللون وشمعة معطرة نحو 2380 جنيهًا.
  • بلغ سعر باقة من الورود الحمراء مع 15 قطعة شوكولاتة فاخرة نحو 2690 جنيهًا.
  • بلغ سعر بوكس على شكل قلب أحمر يحتوي على 36 وردة  حمراء نحو 3010 جنيهات.
  • بلغ سعر بوكس هدايا يحتوي على باقة ورد أحمر مع شمع وشوكولاتة نحو 3350 جنيهًا.
  • بلغ سعر بوكس هدايا يحتوي على 15 وردة حمراء و24 قطعة شوكولاتة بالحليب نحو 3970 جنيهًا.
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هدية عملية وعلى قد الميزانية، تعرف على أسعار الشوكولاتة في عيد الحب

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