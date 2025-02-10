المركزي الإماراتي: ارتفاع المعروض النقدي 15.86% بنهاية نوفمبر 2024

كشف البنك المركزي الإماراتي، عن ارتفاع عرض النقد (ن 3) في الإمارات بنسبة 15.86% في نهاية شهر نوفمبر 2024 على أساس سنوي، ليصل إلى 2767.4 مليار درهم (752 مليار دولار أمريكي).

النقد المتداول خارج البنوك

ويشمل المعروض النقدي (ن 3) النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدية وشبه النقدية، بالإضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي.

إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، فإن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع 0.1% في نهاية نوفمبر الماضي، على أساس شهري إلى 2804.4 مليار درهم (762 مليون دولار أمريكي).

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