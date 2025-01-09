الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى فى المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث )

سعرالدرهم الاماراتى،
سعرالدرهم الاماراتى، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، اليوم الخميس 9 يناير 2025 وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتى - فيتو 
سعر الدرهم الإماراتى

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.75 جنيه  للشراء.

13.79  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي 
سعر الدرهم الاماراتي 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتى - فيتو 
سعر الدرهم الاماراتى

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.74 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي اليوم
سعر الدرهم الاماراتي اليوم

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد.

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي

بداية طرح الدرهم الإماراتى 

طرح  الدرهم الإماراتي لأول مرة في 19 مايو من سنة 1973 بديلا للدينار البحريني (أصدرته البحرين عام 1965 بديلا للروبية واستخدمته إمارة أبوظبي.) ولريال قطر ودبي (الذي أصدره مجلس نقد قطر ودبي عام 1966) استخدم في دبي وباقي الإمارات، كما استخدم الريال السعودي مؤقتا من شهر يونيو 1966 لمدة أربعة أشهر حتى شهر سبتمبر من نفس السنة بديلًا للروبية الخليجية في إمارة دبي وباقي الإمارات حتى إصدار ريال قطر ودبي ماعدا إمارة أبوظبي التي استخدمت الدينار البحريني بديلا للروبية الخليجية. 

 

سعر الدرهم الاماراتي 
سعر الدرهم الاماراتي 

إدخال العملات المعدنية من تلك الفئات 

جدير بالذكر فى عام 1973 تم إدخال العملات المعدنية من فئات 1 و5 و10 و25 و50 فلس ودرهم واحد، يتم سك عملات الـ 1، 5، و10 فلس من البرونز، والفئات الأعلى من النحاس والنيكل وكانت عملات الفلس بنفس حجم وتركيب العملات المعدنية المقابلة لدرهم قطر ودبي عام 1995 تم تخفيض حجم العملات المعدنية من فئة 5 فلس، و10 فلس، و50 فلسًا، والدرهم الواحد، وأصبحت العملات المعدنية الجديدة من فئة 50 فلسًا على شكل منحنى متساوي الأضلاع وسباعي الأضلاع. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدرهم الاماراتي سعر الدرهم الاماراتي اليوم الدرهم الاماراتى سعر الدرهم اسعار الدرهم الإماراتي اسعار الدرهم الامارات اليوم

مواد متعلقة

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

1607 جنيهات لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات
ads

الأكثر قراءة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

بدأت بالسب والبصق بين النواب، بث مباشر لجلسة اختيار الرئيس اللبناني

بعد تصريح أنغام المثير للجدل، تعرف على بصمات أكرم حسني في تأليف الأغاني (فيديو)

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

أزمات الشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي ورئيس المجلس الأوروبي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتى فى المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث )

المزيد

انفوجراف

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

أستاذ عقيدة: الأمن الفكري أساس للاستقرار المجتمعي (فيديو)

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

المزيد
الجريدة الرسمية