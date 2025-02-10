محافظ كفر الشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة ضد المخابز المخالفة ببيلا

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه قد تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة الطب البيطرى، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

نتائج الحملة

وقال محافظ الإقليم، إن الحملة قد أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز البلدية المدعمة بمركز يبلا، وشملت « محضرين عدم نظافة، محضرين نقص في الوزن، محضر عدم وجرد لوحة إعلانية »،

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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