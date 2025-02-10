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حبس عاطل لحيازته 15 كيلو حشيش ببرج العرب في الإسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 15 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

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نيابة برج العرب بالإسكندرية تقرر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات 

 

وكان اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 15 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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نيابة برج العرب بالاسكندرية اللواء حسن عطية أمن الإسكندرية برج العرب

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