ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير لها اليوم الإثنين، أنه تم إخراج الفرقة 99 ولواء هارئيل من غزة بعد الانسحاب من محور نتساريم، مضيفة أن جيش الاحتلال يعمل في القطاع الآن بأقل عدد من القوات منذ بدء الحرب.

جيش الاحتلال يسحب الفرقة 99 ولواء هارئيل من غزة

وفي وقت سابق أكّدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "القوات الإسرائيلية انسحبت من محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل".

وكان قد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا لقواته بإخلاء محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وذلك بعد تواجده فيه لأكثر من عام و3 أشهر ضمن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.

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