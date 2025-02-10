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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس أركيوس أنشطة الشركة في مصر

وزير البترول يبحث
وزير البترول يبحث مع رئيس أركيوس أنشطة الشركة في مصر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السيد ناصر اليافعي رئيس شركة أركيوس المشتركة بين بى بى البريطانية وXRG الإماراتية فى مصر حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الغاز فى ظل رغبة قوية من الشركة لتحويل مصر لنقطة انطلاق لأنشتطها بمنطقة شرق المتوسط.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن اختيار شركتى بى بى وXRG لمصر لبدء شراكتهم فى مجال الغاز الطبيعي يعد دليلا قويًا على جاذبية المناخ الاستثمارى لقطاع البترول المصرى، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقدم الدعم الكامل للشركات الأجنبية العاملة فى مجالات البترول والغاز والتعدين.

وأضاف الوزير أن مفتاح تحقيق قصص النجاح هو العمل التكاملى والشراكات الاستراتيجية وأن مصر تعمل على توسعة التعاون الإقليمى فى مجال البترول والغاز لتحقيق الأهداف المشتركة لإطلاق إمكانات منطقة شرق المتوسط،  ولفت بدوى إلى جهود الحكومة المصرية لتنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه بهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية فى تحقيق أهداف القيمة المضافة وأن قطاع البترول يعمل فى عدة اتجاهات لتوفير حوافز جاذبة للاستثمارات البترولية.

قطاع البترول المصري يمتلك فرص استثمارية جاذبة للشركات العالمية 

ومن جانبه أكد رئيس شركة أركيوس أن قطاع البترول والغاز المصرى يمتلك فرص استثمارية جاذبة وأن الشركة تسعى لتوسعة أنشطتها فى مصر واعتبارها نقطة انطلاق لها فى منطقة شرق المتوسط،  وتعزز العلاقات  بين مصر والإمارات.

وأعرب عن تطلعه للمشاركة فى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس ٢٠٢٥ والذى أكد على أهمية جلساته التي تتناول التحديات التي تواجه صناعة البترول وتعمل على إيجاد حلول فاعلة لها، وأشار إلى أن شركة XRG، الشركة الاستثمارية المتخصصة في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات والتابعة لشركة أدنوك الإماراتية ستشارك فى فعاليات المؤتمر.

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