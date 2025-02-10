رفع 42 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام ووحدة التدخل السريع فى رفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 31 يناير 2025.

رفع 42 ألف طن مخلفات بمراكز المنوفية

وأفاد التقرير بأنه خلال شهر يناير الماضي تم رفع ما يزيد عن 42 ألف طن من المخلفات بنطاق المنوفية ونقلها أولا بأول إلى المدفن الصحي بكفر داود حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم رفع ما يزيد عن 14 ألف طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم، ورفع 374 طن تراكمات قمامة من مركز شبين الكوم، كما تم رفع 3170 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا وكذا إزالة ما يزيد عن 3192 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3770 طن في بركة السبع، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 8575 طن، فيما تم الإنتهاء من رفع 4664 طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع 1120 طن بمدينة سرس الليان، وما يقرب من 1476 طن بمركز السادات و2500 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون.

محافظ المنوفية يوجه بمتابعة السيارات المحملة بالتراكمات

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة، بما يساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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