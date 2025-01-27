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محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس وحدة محلية لتقاعسه عن العمل

محافظ المنوفية يقرر
محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس وحدة المحلية للتهاون

 قرر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استبعاد رئيس الوحدة المحلية ومسئول الزراعة بطه شبرا بمركز ومدينة قويسنا من مهام منصبهم.

استبعاد رئيس وحدة بسبب تقصيره فى العمل 

 جاء ذلك لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتقاعسهم في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ الفوري عن مخالفة تعدى أحد المواطنين بناحية طه شبرا على الأراضي الزراعية واستكمال أعمال البناء.

 

مذكرة بشأن التقاعس

جاء ذلك وفقًا للمذكرة المعروضة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا فى المنوفية بشأن تقاعس رئيس الوحدة المحلية بطه شبرا ومسئول الزراعة عن الإبلاغ عن حالة تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة 1550م2، وعدم الإبلاغ عن المخالفة في حينها وتمكين المتعدي من استكمال أعمال البناء.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح بأي تهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي تحقيقًا للصالح العام، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على حقوق الدولة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية تعدي على الأراضي الزراعية مدينة قويسنا

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