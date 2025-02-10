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رياضة

آيه شحاتة تفوز ببرونزية بطولة الفجيرة المفتوحة للتايكوندو

آية شحاتة، فيتو
آية شحاتة، فيتو

التايكوندو، حصدت آية شحاتة، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو في وزن 67 كجم، الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة المفتوحة، المقامة في الإمارات على مدار يومي 9 و10 فبراير الجاري.

وافتتحت آية مشوارها بالفوز على بطلة البحرين سارة جلاب 2-0 في دور الـ16، ثم كررت نفس النتيجة أمام بطلة إيران يالدا فالينيجاد في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خاضت مواجهة صعبة أمام بطلة اليونان ستلياني مارينتاكي، لكنها خسرت 1-2، لتكتفي بالميدالية البرونزية.

يذكر أن آية شحاتة قد نجحت منذ أيام في تحقيق الميدالية الذهبية ببطولة كأس العرب التي أقيمت في الإمارات.

ويشارك المنتخب فى بطولة الفجيرة المفتوحة والمصنفة G2 بعد انتهاء بطولة كأس العرب المصنفة G1 وذلك فى اولى محطات الاعداد لعام ٢٠٢٥ ضمن الخطة التى وضعها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المستشار محمد مصطفى من خلال البرنامج الذى تم اعداده من قِبل المهندس محمد عجيزه المشرف العام على المنتخب الوطني الأول.

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التايكوندو منتخب مصر للتايكوندو آية شحاتة بطولة الفجيرة المفتوحة بطلة إيران

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