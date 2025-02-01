منتخب ناشئي التايكوندو يبدأ معسكره التدريبي استعدادًا لبطولة العالم بالإمارات

التايكوندو، انطلقت التدريبات التأسيسية للمنتخب المصري للتايكوندو للناشئين داخل صالة المركز الأولمبي للمنتخبات القومية بالمعادي للاعبين الذين تم اختيارهم عقب التصفيات الأولى التي جرت في الفترة من 23 إلى 25 يناير الماضي.

قائمة اللاعبين في معسكر المنتخب

وضمت قائمة اللاعبين المشاركين كل من: مراد إبراهيم، أبي محمد، أدهم هيثم، مؤيد نعيم، مصطفى حسام، معتز محمود، عمر السيد، يوسف محمد، محمد خالد، محمد وليد، بدر أحمد، زين الدين خالد، ياسين أحمد، أمين عمر، مسعد وائل، أمر أشرف، ياسين أحمد، أسر أحمد، عمر محمد، أحمد محمد.

أما قائمة اللاعبات، فشملت: تقى عمر، حبيبة فوزي، جنى يسري، جنى محمد، لوجين محمد، حنين حسن، فريدة طارق، هالة محمد، حلا سعيد، هنا محمد، لي لي عبد اللطيف، جيداء محمد، جودي مصطفى، ريتاج جمال، فيروز حسام، سلمى عمرو، هاجر أحمد، بتول أشرف، سلمى عبدالفتاح.

واستهلت التدريبات بإجراء قياسات واختبارات متنوعة للياقة البدنية والمهارات الفنية والخططية للاعبين، وذلك لتقييم مستواهم وفقًا للبرنامج التدريبي المعد بأحدث الأساليب العلمية والفنية.

تدريبات قوية لمنتخب التايكوندو

وأكد هيثم الجداوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخبات الناشئين، أهمية الالتزام والاستمرار في التدريبات خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للتصفيات النهائية المقرر إقامتها بعد شهر ونصف، لاختيار العناصر الأساسية التي ستمثل مصر في بطولة العالم للناشئين، والمقررة في الإمارات خلال شهر مايو المقبل.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى، يوفر كل الدعم والإمكانيات لتطوير الناشئين، باعتبار هذه المرحلة التأسيسية نواة لمستقبل التايكوندو المصري خلال السنوات القادمة.

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