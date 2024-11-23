السبت 23 نوفمبر 2024
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رياضة

محمد مصطفى يحسم انتخابات التايكوندو

محمد مصطفى، فيتو
محمد مصطفى، فيتو

التايكوندو، حسمت قائمة محمد مصطفى انتخابات اتحاد التايكوندو، المقامة حاليا في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر، بعد منافسة قوية مع قائمة عمرو سليم المرشح المنافس.

وحصلت قائمة محمد مصطفى على 28 صوتا مقابل 24 صوتا حصلت عليه قائمة عمرو سليم.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 53 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني بحضور (50%+1) من إجمالي الهيئات.

 

قائمة محمد مصطفى 

وتضم قائمة محمد مصطفى كل من:

الرئيس: محمد مصطفى

نائب الرئيس: محمد مجدي

أمين الصندوق: حازم قنديل

الأعضاء: محمد عجيزة - حسن كمال - علاء الهواري - هيثم الجداوي.

الاحتياطي: أحمد رياض - عصام الدين مصيلحي - خالد محمود.

 

قائمة عمرو سليم

فيما تضم القائمة الثانية كل من:

الرئيس: عمرو سليم

نائب الرئيس: محمد عبد السلام

أمين الصندوق: كريم شبانة

الأعضاء: إيهاب جابر - محمد أكرم - مصطفى معوض - ماجد فتحي.

الاحتياطي: محمد يوسف - أحمد حلمي.

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