تفاصيل اتجار شاب في 100 قاصر أجنبية.. المتهم استقطب ضحاياه عبر الإنترنت وأنتج مواد إباحية لهن.. والجنايات تعاقبه بالمشدد 15 سنة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه، لاتهامه بالاتجار في البشر عبر استقطاب أكثر من 100 فتاة اجنبية قاصر وهتك عرضهن عبر الإنترنت وتهديدهن بقصد التربح منهن.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وهو من محافظة المنوفية ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبيعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية – مبينة أسماؤهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية – باستقطابهن واستخدامهن بقصد استغلالهن جنسيا، وفى المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعفهن، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة استدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخريات تعرف عليهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن.

فيما وجهت له اتهام بهتك عرض المجني عليهن الفتيات– سالفات الذكر – وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع - موضوع الاتهام الأول عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها - فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكا براءتهن ومستغلا حداثة سنهن، واستغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسيا باستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية.

وذكرت التحقيقات؛ بأن عشرات الفتيات سقطن فى براثن المتهم، وخضعن له وقام بإنتاج مواد فيلمية إباحية لهن بلغت مئات المقاطع من الفيديو وقام ببثها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

عنتيل القاصرات يستدرج الفتيات الأجانب

وأوضحت التحقيقات، بأن المتهم تعرف على الفتيات وقام باستدراجهن وتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة لهن، ثم هددهن بنشرها على مواقع التواصل وشبكة الإنترنت فى حال عدم الرضوخ لطلباته.

الأمن يلاحق عنتيل القاصرات لمدة عامين

وأكدت التحقيقات أن المتهم ظل لمدة عامين والأجهزة الأمنية تقوم بملاحقته لتعقبه وتحديد مكان اختبائه، إلا أنه كان يتبع أساليب احتيالية وخداعية فى الهروب من الملاحقات الأمنية، واستخدام تقنيات حديثة للتمويه على مكانه ولكن فى النهاية سقط فى شباك الأجهزة الأمنية.

وعثرت جهات التحقيق بحوزة المتهم على عدد كبير من الأقراص المدمجة محمل عليها مقاطع مخلة بالآداب العامة للفتيات الضحايا.

ألاعيب عنتيل القاصرات الأجانب فى إجبارهن على إنتاج مقاطع مخلة

وذكرت التحقيقات بأن المتهم تحصل من فتيات أخريات تعرف عليهن بمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشى تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيدًا من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعًا مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته واستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعًا لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عامًا وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ ارتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخرى على النحو المُبين بالتحقيقات.

حكاية عنتيل القاصرات الأجانب

وتضمن أمر الإحالة؛ أن المتهم سجل صورا ومقاطع إباحية للمجنى عليهن ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات بإفشائه لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخرى له وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.

برامج متطورة لتسهيل جرائم عنتيل القاصرات

وأشار أمر الاحالة، بأن حاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم- المشار إليها – موضوع البنود السابقة، واصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زورًا إلى أشخاص طبيعية واستخدامها في أمور تسيء إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبرد.

وأوضح قرار الإحالة؛ أن المتهم نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجني عليهن دون رضائهن، وحاز وروج وبث أعمالًا إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن، واستخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال – المشار إليهن – واستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.

ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بتحقيقات النيابة بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن.

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