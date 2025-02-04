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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة في الزاوية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء إلى محكمة الجنايات.

القبض على عاطل بتهمة هتك عرض فتاة

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة سنة بالقوة بأن استدرجها الي منزله بعد ان نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين". 
واضاف امر الاحالة ان المتهم استغل سذاجة الفتاة واستدرجها بعيدا عن اعين ذويها ثم عاشرها اكثر من مرة معاشرة الازواج ثم تهرب من وعده لها بالزواج.

كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم.
ودلت التحريات على صحة البلاغ وان الشاب اوهم المجني عليها بالحب حتي سلمت له نفسها ثم طاوعته وذهبت معه الي شقته وعاشرها معاشرة الازواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة الزاوية الحمراء محكمة الجنايات قسم شرطة الزاوية الحمراء

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