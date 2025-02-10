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محافظات

إزالة 41 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا

إزالة 41 حالة تعدٍ
إزالة 41 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة فى قنا

قاد نائب رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، فراج الوحش، حملة إزالات مكبرة لإزالة 41 حالة تعدي على أرض أملاك الدولة بناحية العليقات علي مساحة 8400 متر، وذلك ضمن الموجة 25 تنفيذا لتكليفات  الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة حماية أملاك الدولة للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

كما نجحت أعمال الحملة في استرداد مساحة 6852 متر بإزالة التعديات ل 10 حالات غير جادة لإنهاء إجراءات التقنين.

أملاك الدولة بقنا

وأوضح نائب رئيس المدينة ان الحملة المكبرة جاءت بالتعاون مع مركز شرطة قوص ومسئولي الرى وحماية الأراضي وأملاك الدولة والوحدة المحلية بقربة العليقات وكافة الجهات المعنية للعمل على سرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها على أملاك الدولة.


وأكد نائب رئيس المدينة على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

 

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