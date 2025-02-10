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محافظات

إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا

ازالة تعديات
ازالة تعديات

قادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة أشرف أنور حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 25 تنفيذا لتكليفات  الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة حماية أملاك الدولة للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.


وأشار "أنور" ان الحملة المكبرة أسفرت عن إزالة التعدى عن 13 حالة بقري دشنا بمساحة1877 متر مربع بناء بالطوب الأبيض والاسمنت علي ارض أملاك دولة.

املاك الدولة بقنا
وأوضح رئيس المدينة ان الحملة المكبرة جاءت بالتعاون مع مركز شرطة دشنا ومسئولي الرى وحماية الأراضى وأملاك الدولة والوحدة المحلية بفاو قبلى برئاسة سليم سيد وكافة الجهات المعنية للعمل على سرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها على أملاك الدولة.


وأكد رئيس المدينة على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

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إزالة التعديات على أملاك الدولة التعديات على املاك الدولة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قنا مركز شرطة دشنا مدينة دشنا محافظ قنا

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