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شاب يذبح شقيقته في الشارع بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

في واقعة تعد غريبة على المجتمع القنائى، أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحًا بآلة حادة في شارع التحرير مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع فتاة بطعنات آلة حادة في الرقبة داخل شارع التحرير مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع فتاة تدعى ر.ع تبلغ من العمر 27 عامًا، على يد شقيقها ح.ع قام بطعنها بآلة حادة سكين في الرقبة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتقرر نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز نجع حمادي مدينة نجع حمادي

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