شاب يذبح شقيقته في الشارع بقنا

في واقعة تعد غريبة على المجتمع القنائى، أقدم شاب على قتل شقيقته ذبحًا بآلة حادة في شارع التحرير مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع فتاة بطعنات آلة حادة في الرقبة داخل شارع التحرير مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع فتاة تدعى ر.ع تبلغ من العمر 27 عامًا، على يد شقيقها ح.ع قام بطعنها بآلة حادة سكين في الرقبة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتقرر نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.