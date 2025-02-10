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رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تشارك في افتتاح "معرض زايد للكتاب" في دورته العاشرة

رئيس جهاز الشيخ زايد
رئيس جهاز الشيخ زايد

 شاركت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في افتتاح معرض زايد للكتاب بدورته العاشرة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، وعدد كبير من الشخصيات العامة يتقدمهم الدكتور حسام بدراوي، والنائبة البرلمانية مها عبدالناصر، وأعضاء مجلس أمناء المدينة.

وأوضحت المهندسة مروة حسين، أنه تم افتتاح معرض زايد للكتاب بدورته العاشرة بمدينة الشيخ زايد تحت شعار (الوعي هدفنا) ويستمر حتى ٢٠ فبراير بمشاركة أكثر من ٣٠ ناشرا مصريا وعربيا، والعديد من دور النشر.

تضمن عرض الافتتاح فقرة مقدمة من مكتبة الحديقة الخضراء لفتيات فرقة الباليه وفقرة غنائية، وفعاليات ثقافية مقامة على هامش المعرض ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات للمشاركين، وعدد من العروض الفنية والثقافية، وتم قص شريط الافتتاح وسط حفاوة بالغة من سكان المدينة واهتمامهم بفاعليات المعرض خلال مدة إقامته.

وفي كلمتها أعربت المهندسة مروة حسين، عن سعادتها بافتتاح المعرض والجهد الكبير المبذول لإقامة هذا الحدث الثقافي الهام بالمدينة، داعية سكان المدينة والمواطنين لاغتنام فرصة إقامة المعرض لزيادة الوعي الثقافي والمعرفي.
فيما أكد فريد زهران رئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، أهمية إقامة الكثير من المعارض، حيث إن تعداد سكان مصر أكبر من أن يقام به معرض دولي واحد.

جدير بالذكر أن اللجنة الثقافية بمجلس أمناء المدينة قد أشرفت على تنظيم المعرض من خلال رئيس اللجنة الناشر محمود عبدالنبي، مدير المعرض وعضو مجلس أمناء المدينة.

 

 وكشف المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة عن بدء تنفيذ وإنشاء عدد (٣١) عمارة سكنية بمنطقة تل الدير جنوب الحى الأول مشروع سكن لكل المصرين "محور متوسط الدخل "، لوحدات كاملة التشطيب بنماذج ذات طابع حديث، وذلك تلبية لرغبات المواطنين في توفير سكن مناسب بمدينة دمياط الجديدة.

أضاف أنه جار طرح عمارات أخرى تلبية لرغبات المواطنين بالمدينة، وذلك فى اطار العمل على بتوفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لكافة  الشرائح المجتمعية.

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اتحاد الناشرين المصريين الدكتور حسام بدراوي الناشرين المصريين جهاز مدينة دمياط الجديدة جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد
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