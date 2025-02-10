تنفيذ مرحلة جديدة من شقق سكن كل المصريين لمتوسطي الدخل بدمياط الجديدة

كشف المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة عن بدء تنفيذ وإنشاء عدد (٣١) عمارة سكنية بمنطقة تل الدير جنوب الحى الأول مشروع سكن لكل المصرين "محور متوسط الدخل "، لوحدات كاملة التشطيب بنماذج ذات طابع حديث، وذلك تلبية لرغبات المواطنين في توفير سكن مناسب بمدينة دمياط الجديدة.

أضاف أنه جار طرح عمارات أخرى تلبية لرغبات المواطنين بالمدينة، وذلك فى اطار العمل على بتوفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لكافة الشرائح المجتمعية.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح الوزارة بمدينة ناصر الجديدة- غرب أسيوط أرض تجاري إداري بمساحة 2487 مترا بسعر 5000 جنيه، أرض محطة سيارات بمساحة 3984 مترا بسعر 4260 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 9802 متر بسعر 3015 جنيها.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض مخازن بمساحة 1025 مترا بسعر 4345 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 5110 أمتار بسعر 4345 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 2443 مترا بسعر 12830 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 770 مترا بسعر 13630 جنيها.

وتطرح في مدينة سوهاج الجديدة أرض محطة تموين سيارات بمساحة 6874 مترا بسعر 6470 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 6176 مترا بسعر 4690 جنيها.

كما تطرح بمدينة قنا الجديدة أرض ترفيهي بنظام حق انتفاع بمساحة 20878 مترا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2215 مترا بسعر 6700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 750 مترا بسعر 12680 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 3994 مترا بسعر 5445 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 1227 مترا بسعر 2195 جنيها.

كما تطرح طيبة الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

كما تطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

يتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين على شقق سكن كل المصريين 5 - شقق الإسكان الاجتماعي عن خطوات وكيفية الاستعلام عن موقف الطلبات التى تقدموا بها لحجز الشقق.

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

ومن المقرر الإعلان عن المواطنين المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري آلية التعرف على أسباب الرفض والاستبعاد.



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