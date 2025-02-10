وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام العمل مع مديري الإدارات التابعة (صور)

تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية الإدارات المختلفة داخل ديوان المديرية وتبادل الأحاديث الودية مع مديري الإدارات والعاملين بها.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بالمديرية

واستمع وكيل تعليم الدقهلية إلى بعض المتطلبات التي تحتاجها بعض الأقسام، ومن جهة أخرى استقبل الجميع مدير المديرية بمزيد من السعادة والترحاب لما لمسوه من اهتمام كبير بمعرفة متطلباتهم والعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لهم.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بميت غمر

أجرى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يرافقه خالد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة جولة بإدارة ومدارس ميت غمر التعليمية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية في مدارس ميت غمر

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية

وتفقد وكيل التعليم بالدقهلية ومدير الإدارة المركزية لشئون المديريات مدرستي ميت غمر الفنية بنات، والشهيد مصطفى الوتيدي الابتدائية ببشلا.

وكان في استقبالهما الدكتور شوقي الجوهري مدير إدارة ميت غمر، وعبد الحميد شعيب وكيل الإدارة.

أثنى الرشيدي وعبد الحكم على حسن سير العملية التعليمية وانضباط والتزام من الطلاب وهيئات التدريس بالمدارس محل الزيارة، كما اطمأنا على توفر الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وبدء تسليمها للطلاب.

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