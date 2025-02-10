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محافظات

الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة العامة بطريق "دسوق - كفر الشيخ"

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة

 أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أنه قد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة وكشافات الإنارة العامة بطريق كفر الشيخ دسوق، وذلك فى إطار رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمركز دسوق، تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام بمتابعة ورفع كفاءة الإنارة العامة بصفة مستمرة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

  • تفاصيل صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمركز دسوق

وقال جمال ساطور، إنه قد تم الانتهاء من صيانة كشافات الإناره بطريق دسوق كفر الشيخ بداية من مدخل المدينه وتحديدا بداية من منطقة حديقة أم القرى وحتى قرية أبو زيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابه مرورا بالوحدات المحلية لقرى (كفر العرب _كنيسة الصرادوسي _العجوزين _شابه ) بإجمالي 7 محولات إنارة عامة خاصة بإنارة الطريق نطاق مركز ومدينة دسوق، وبعدد 480 عامود إنارة تم عمل الصيانة الكاملة من تغيير جميع الكشافات التالفة بإجمالي 100 كشاف مع شد وإعادة تشغيل  وتغير للعوازل والحوامل المتهالكة بعدد 20 حامل و25 عازل و6 ذراع إنارة.

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وأشار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إلى أنّ صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع وصيانة كشافات الإضاءة والأعطال أولا بأول سوف تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان للمواطنين، كما ستعزز من المظهر الحضاري للشوارع، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة مستوى الإنارة بشكل مستمر لضمان تحقيق أقصى استفادة، منوهًا بأن المحافظة ستظل تسعى جاهدة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

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