الثلاثاء 11 فبراير 2025
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دين ودنيا

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

الدكتور أحمد الرخ،
الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر

 أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومن ذلك جواز المسح على الجبيرة أو الجبس عند الوضوء، مشيرًا إلى أن الله تعالى يقول: "فاتقوا الله ما استطعتم"، مما يعني أن الإنسان مكلف بالعبادة وفق استطاعته.  

أحمد الرخ: المسح يكون على موضع الجبيرة أو الجبس إذا كان على أحد أعضاء الوضوء

وأوضح الدكتور أحمد  الرخ، ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس،  أن المسح يكون على موضع الجبيرة أو الجبس إذا كان على أحد أعضاء الوضوء، مثل اليد أو الرجل، أما إذا كان في موضع غير مرتبط بالوضوء فلا حاجة للمسح عليه، مشيرا إلى أن المسح على الجبيرة لا يبطل إلا في حالة واحدة، وهي شفاء العضو المصاب وزوال الحاجة للجبيرة، ففي هذه الحالة يجب إزالتها والوضوء أو الغُسل بشكل كامل.  

أحمد الرخ: المسح على الجبيرة لا يتأثر بالوقت

وأضاف أن المسح على الجبيرة لا يتأثر بالوقت، فهو مستمر ما دامت الحاجة إليه قائمة، ولا يجب تجديد الوضوء إلا عند حدوث أحد نواقض الوضوء المعتادة، موضحًا أن الفقه الإسلامي وضع هذه الرخصة تيسيرًا على المسلمين، مثلما أُجيز المسح على الخفين.

 

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