تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق – "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بالألعاب النارية وبحوزته (أكثر من 43 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

ضبط أكثر من 43 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة سائق بالنزهة

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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