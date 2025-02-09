أمرت النيابة العامة، حبس 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

غسـل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراءالعقارات والأراضى الزراعية).



وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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