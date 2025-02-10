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الأرصاد عن طقس الآن: أجواء باردة وسحب ممطرة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حالة الطقس، تسود الآن أجواء باردة على أغلب الأنحاء ومن متابعة صور الأقمار الصناعية تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

 

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وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 17 درجة


وأعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10

 

 

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