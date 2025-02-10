ضبط سلع فاسدة ومخالفات بالمخابز والأسواق في حملات تموينية بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملات تفتيش موسعة على الأسواق والمخابز، أسفرت الحملات عن ضبط عشرات المخالفات التموينية في مختلف مراكز المحافظة ومئات السلع الفاسدة، شملت مخالفات جسيمة في جودة السلع الغذائية وتلاعبًا بالأسعار، والتي جاءت كما يلي:

ضبط مخالفات في المخابز البلدية

تمكنت الحملات من كشف عدد من التجاوزات في المخابز البلدية، أبرزها: تحرير 33 محضرًا لنقص وزن الرغيف عن المعدلات المقررة، وأيضا ضبط 12 مخبزًا لمخالفة معايير النظافة العامة، وتسجيل 8 محاضر لمخالفة المواصفات القياسية للخبز، كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار للمستهلكين، وكذلك ضبط 5 مخابز لمخالفة عدم إصدار بون الصرف للمواطنين.

وتم أيضا تحرير محضر واحد لعدم توافر ميزان حساس داخل المخبز، وقد تم رصد 3 مخابز توقفت عن الإنتاج دون تصريح رسمي.

ضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر في الأسواق

تمكنت مديرية التموين بضبط العديد من المخالفات بمركز البرلس، وهي كالأتي: ضبط 1499 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، بينها جبن ومشروبات غازية وبسكويت، داخل محل بقالة، وتم تحرير المحضر رقم 2396 لسنة 2025، ضبط 132 قطعة كيك فاسدة في محل بقالة آخر، المحضر رقم 2395 لسنة 2025.

وفي دسوق، فقد تمكنت الحملات التموينية من ضبط 10 كجم زبدة بقرية مجهولة المصدر في أحد محال السوبر ماركت، المحضر رقم 1434 لسنة 2025، كما تم ضبط 20 كجم منظفات سائلة غير مطابقة للمواصفات، المحضر رقم 1435 لسنة 2025، وتم ضبط 10 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر، المحضر رقم 1436 لسنة 2025، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل سوبر ماركت، المحضر رقم 1437 لسنة 2025.

وفي مركز قلين، فقد تمكنت الحملات التموينية من ضبط شحنة سلع منتهية الصلاحية شملت 10 كجم زبيب، 100 كيس فيجيتار، 11 كيس توابل، و5 زجاجات توب كولا، المحضر رقم 1339 لسنة 2025، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمطعم فول وطعمية، المحضر رقم 1340 لسنة 2025، كما تم ضبط محل بقالة مخالف لعدم عرض الأسعار، المحضر رقم 1341 لسنة 2025.

وفي مركز الحامول، فقد تم ضبط 3.9 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر معروضة للبيع، المحضر رقم 2749 لسنة 2025، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل فطائر ومخبوزات، المحضر رقم 2750 لسنة 2025.

وتمكنت الحملات التموينية في مركز بلطيم من اكتشاف فضيحة تموينية كبرى حيث تم ضبط 8000 عبوة مستلزمات طبية بعضها منتهية الصلاحية، تم تهريبها من المركز الطبي الحضري ببندر بلطيم وإخفاؤها داخل أحد المقاهي المجاورة، وتم إحالة القضية للنيابة العامة، المحضر رقم 2273 لسنة 2025، وأيضا ضبط 14 عبوة منظفات سائلة بدون بيانات أو فواتير، المحضر رقم 2393 لسنة 2025.

كما تم ضبط 19 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج المجزر الحكومي، المحضر رقم 2394 لسنة 2025، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار داخل محل بقالة، المحضر رقم 2397 لسنة 2025.

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