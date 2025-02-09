أفقده البصر، نص أمر إحالة عاطل للجنايات بتهمة الشروع في قتل آخر بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر وإحداث عاهة مستديمة له الى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم (س. م) 23 سنة بدائرة قسم النزهة في غضون يونيو الماضي ضرب المجني عليه م. ع عمدا بأن أطلق صوبه طلقة من فرد خرطوش استقرت بعينه اليمني محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت بفقد الإبصار للعين اليمني تقدر نسبتها بنحو 40 %.

واضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع: كما حاز المتهم وأحرز ذخائر خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

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