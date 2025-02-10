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أخبار مصر

وزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولة مفاجئة لعدد من الوحدات  الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للوقوف على سير العمل بتلك الوحدات والإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقامت الدكتورة مايا مرسي بزيارة وحدات التضامن الاجتماعي بالمقطم ووحدة الأسمرات للشئون الاجتماعية، حيث اطلعت على سير العمل بها، والخدمات المقدمة للمواطنين داخلها، موجهة بسرعة العمل على تلبية طلبات المواطنين، والعمل على إراحتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 



والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة عددًا من المواطنين، حيث استمعت لمطالبهم، موجهة  فريق عمل الوزارة بدراسة كافة المطالب والعمل عليها، ومنها  الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وطالبي الأبحاث الاجتماعية وغيرها من الخدمات 



ورافق الوزيرة خلال الجولة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

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