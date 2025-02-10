الإثنين 10 فبراير 2025
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أخبار مصر

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي غدا

الهيئة القومية للتامينات،فيتو
الهيئة القومية للتامينات،فيتو
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تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى،  المقام  بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي   وتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متواصلة، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم. 

وفي بيانها اليوم أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي أن المؤتمر يهدف إلي تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويُعد المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الدول والاطلاع على التجارب الابتكارية في أنظمة الضمان الاجتماعي،كما يستقطب مجموعة متميزة من المتحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصانعى السياسات وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة. 
تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد والتي ستناقش الابتكار في الضمان الاجتماعي المصري، وتطور الحوكمة والإدارة لبناء مؤسسات ضمان اجتماعي مبتكرة ومرنة، وسرعة الاستجابة في تقديم الخدمات فضلًا عن توليد حلول مبتكرة لا سيما في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى استعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة وإعداد ورش العمل التعليمية حول الابتكار.

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