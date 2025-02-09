تسمية الضفة الغربية بـ“يهودا والسامرة”، الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط إسرائيلي خطير

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، من مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.

مخطط إسرائيلي لتسمية الضفة الغربية يهودا والسامرة

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها:" تسمية الضفة "يهودا والسامرة" تصعيد خطير واستكمال فرض القانون الإسرائيلي بقوة الاحتلال".

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيانها بتدخل دولي عاجل لوقف تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 11 وزيرا عن حزب الليكود طالبوا بنيامين نتنياهو بإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا خطيرا على مدار الأيام القليلة الماضية مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن عملية عسكرية موسعة تستهدف تهجير أهالي الضفة.

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