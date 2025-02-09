لخدمة 5000 نسمة، تركيب خط مياه جديد في كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن بدء أعمال تركيب خط مياه جديد بطول 1.5 كم بداية من رافد الطريق الدولي الساحلي وحتى عزبة أباظة بالحصفة بمركز الرياض، لخدمة نحو 5000 نسمة من أهالى الرياض، وذلك تحت اشراف وائل فرج رئيس مركز ومدينة الرياض.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين، حيث يتم تنفيذ العمل وفقًا لأعلى المعايير الفنية المعتمدة.

وفي وقت سابق، فقد وجه اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إصلاح كسر خط مياه الشرب الخاص بقرية سد خميس - البياض بمركز سيدي سالم، بقطر 8 بوصات، حيث تم العمل الفوري على إصلاح العطل في خط المياه الرئيسي ومتابعة أعمال الإصلاح والإشراف عليها لتجنب أي انقطاع في المياه، وضمان وصول مياه الشرب بشكل مستمر لأهالي قرى سيدى سالم، تحت إشراف اللواء أشرف بدران، رئيس المركز والمدينة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وأكد المحافظ على أهمية تقديم حلول سريعة وفعالة، لمعالجة أي مشكلات تواجه المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة أهالينا بمراكز المحافظة.

محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال تجهيز طريق قرية خليج قبلي تمهيدًا لرصفه ضمن “حياة كريمة”

فيما أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء أعمال تجهيز وفتح فرمة رصف طريق قرية خليج قبلي بمركز مطوبس، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأضاف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى، ودعم التنمية المستدامة.

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