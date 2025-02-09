الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن توقع بروتوكول تعاون للربط بين التأمين الصحي والحماية الاجتماعية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
ads

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي " eHealth "، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في الربط بين منظومات التأمين الصحي الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية.

 

وقع البروتوكول من جانب الوزارة الأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية.

يأتي ذلك في إطار في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان جودة الأداء الحكومي، والإدارة الفعالة في الأزمات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الصحي الشامل التمكين الاقتصادى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خدمات التامين الصحى وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تكرم شابين أنقذا 3 أطفال من حريق في فيصل

وزيرة التضامن تتفقد معمل تحاليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للصندوق

"التضامن" تفتتح المؤتمر الخامس للمدارس الكاثوليكية الفرانكفونية في الشرق الأوسط

"التضامن" تختتم المنتدى السنوي الأول للوحدات بجامعة جنوب الوادي
ads

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

اجتماع عاجل مع زيزو ووالده لحسم مصير تجديد تعاقده مع الزمالك

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

بن غفير يدعو للبدء فورًا في تعزيز الهجرة الطوعية: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

فرصة لشراء السكر قبل رمضان، سعر الكيلو للمستهلك اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية