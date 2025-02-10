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ثقافة وفنون

مشجع يقتحم ملعب Super Bowl بعلم فلسطين والسودان (فيديو)

المشجع، فيتو
المشجع، فيتو

اقتحم أحد الجماهير مبارة الـ Super Bowl، أثناء العرض الموسيقي الراقص للمغني كندريك لمار، وهو يحمل علم فلسطين، وعلم السودان.

واستمر المشجع على أرضية الملعب، لعدة ثوان، بسبب صعوبة الإمساك به أثناء إقامة الاستعراض الراقص، لينتهي الأمر بالقبض عليه وحمله إلى خارج المعلب.

 

كندريك لمار يحي عرض الـ Super Bowl

اختتمت منذ قليل فعاليات مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

وشهدت المباراة استعراضا غنائيا راقصا، أقيم بين شوطي المباراة، وقدمه مغني الراب كندريك لمار، والذي يعد أول مغني راب يقدم عرض Super Bowl بشكل فردي في تاريخ أمريكا.

 

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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