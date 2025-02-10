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ثقافة وفنون

جاي زي يحضر مباراة Super Bowl مع بناته رغم قضية الاغتصاب

جاي زي وبناته،فيتو
جاي زي وبناته،فيتو

كعادته كل عام، حضر المغني والمنتج الموسيقي، جاي زي مبارة الـ Super Bowl، رغم جميع التوقعات بعدم حضوره، بسبب قضية الاغتصاب المقامة ضده.

وحضر جاي زي مباراة Super Bowl، مع بناته بلو آيفي ورميو، ونزل لأرض الملعب، والتقط العديد من الصور التذكارية.

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كندريك لمار يحي عرض الـ Super Bowl

اختتمت منذ قليل فعاليات مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

وشهدت المباراة استعراضا غنائيا راقصا، أقيم بين شوطي المباراة، وقدمه مغني الراب كندريك لمار، والذي يعد أول مغني راب يقدم عرض Super Bowl بشكل فردي في تاريخ أمريكا.

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ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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