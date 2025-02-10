السيسي معزيا في وفاة رئيس نامبيا سام نجوما: ترك بصمات بارزة في تاريخ القارة

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي "نانجولو مبومبا" في وفاة الرئيس الراحل "سام نجوما"، الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا، الذي وافته المنية بعد سنوات من الكفاح من أجل وطنه والقارة الأفريقية، حيث أكد الرئيس على أن الرئيس الناميبي الراحل ترك بصمات بارزة في تاريخ القارة ونضالها من أجل الحرية والاستقلال والازدهار لشعوبها.

كما أشار الرئيس إلى أن العلاقات والروابط التي جمعت بين مصر والرئيس الأسبق في كفاحه لتحرير بلاده تعتبر نموذجًا للتكاتف بين الأشقاء في جميع أنحاء القارة، وشاهدًا على التزام مصر الثابت بدعم أشقائها في كافة أنحاء القارة، إيمانًا بتاريخنا ومستقبلنا المشتركين، وتمنى الرئيس لأسرة الرئيس الناميبي الراحل وللشعب الناميبي الشقيق الصبر والسلوان.

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